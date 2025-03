Ilgiorno.it - Caso Garlasco, il genetista e il Dna: “Compatibile con Sempio. Non basta per accusarlo di omicidio, ma la Procura avrà elementi”

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Conferma le conclusioni della sua consulenza, doppiamente validate dall’illustre collega tedesco Lutz Roewer, e in attesa del riscontro della perizia della. Nega che i reperti fossero inutilizzabili. Ma ammette la probabilità statistica molto bassa di profili comunque parziali. Ugo Ricci, consulente di genetica forense, responsabile della Forensic genetic Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, ha firmato la consulenza che ha fatto riaprire dalladi Pavia le indagini sull’di Chiara Poggi a. Più soddisfatto o più sorpreso dalla riapertura delgrazie alla sua consulenza? “Sorpreso no, ma ci tengo a chiarire che la nostra attività può essere propedeutica per altriche può avere la, ma che oggi noi non conosciamo.