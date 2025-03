Lanazione.it - Casa della comunità, arriva Giani: "Presidio pronto entro un anno"

di Marco CorsiSAN GIOVANNIA fine mese il presidenteRegione Toscana Eugenio, insieme al sindaco Vadi e alla Asl Toscana Sud Est, visiterà il cantierenuovadi San Giovanni, che sta nascendo nell’area a nordcittà. I lavori standando avanti come da cronoprogramma, da alcune settimane la ditta incaricata sta realizzando l’impalcato di copertura, con la parte strutturale che è in calcestruzzo armato. I lavori si concluderil prossimo mese di dicembre e ilsanitario entrerà in funzioneil 31 marzo 2026, come indicato dal Pnnr. L’investimento complessivo dell’opera è pari a € 1.793.480. Cifra che ha subito un incremento rispetto al piano originario, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. L’edificio avrà una superficie di circa 500 mq.