Ilcampoonline.it - Carpi: 1200 case sfitte, il sindaco invita a metterle sul mercato

Leggi su Ilcampoonline.it

“Cara cittadina, caro cittadino, mi rivolgo direttamente a lei perrla a partecipare a un progetto importante che il Comune dista avviando per rispondere al crescente bisogno abitativo del nostro territorio”. Inizia così la lettera, a firma delRiccardo Righi, che il Comune dista inviando in questi giorni aigiani proprietari di alloggi non utilizzati perrli a metterli suldell’affitto a fronte di un contributo che può arrivare fino a 12 mila euro a copertura dell’intera durata del contratto.Per favorire l’utilizzo del patrimonio residenziale esistente, infatti, il Comune ha aderito al progetto regionale “Patto per la casa” grazie al quale può, appunto, offrire un incentivo a chi mette un alloggio a disposizione per l’affitto.L’emergenza casa, commenta ilRighi, “è una sfida molto importante che dobbiamo affrontare.