Oasport.it - Carlos Alcaraz rivela: “Sento la pressione se penso di tornare numero 1 del mondo”. E l’assenza di Sinner…

si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata al Masters 1000 di Indian Wells, dove ha sconfitto nell’ordine il francese Quentin Halys, il canadese Denis Shapovalov e il bulgaro Grigor Dimitrov in due rapidi set. Il fuoriclasse spagnolo prosegue la rincorsa al terzo sigillo consecutivo sul cemento della località statunitense ed è ora atteso dal confronto con l’argentino Francisco Cerundolo ai quarti di finale, partendo con tutti i favori del pronostico.difende 1.000 punti in questo torneo in virtù del successo maturato dodici mesi fa: al momento occupa il terzo posto nel ranking ATP con 6.710 punti, in caso di qualificazione alle semifinali si isserebbe a quota 6.910, raggiungendo la finale volerebbe a quota 7.160 e alzando al cielo il trofeo planerebbe a 7.