Quotidiano.net - Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025

Leggi su Quotidiano.net

ha deciso diredella serata deidivisti i numerosi impegni tv del periodo, tra cui l'imminente debutto della nuova trasmissione in prima serata su Raiuno, dal titolo "Ne Vedremo delle belle" (in onda da sabato 22 marzo). Nonostante l'invito a suo tempo della Rai e il grande successo della scorsa edizione - ritenendo di non poter preparare la serata TV con la cura e l'attenzione che lo contraddistinguono sempre -aveva già informato l'azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premidiche non avrebbe condotto l'edizione