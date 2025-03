Fanpage.it - Carlo Conti, il mistero sul no alla conduzione dei David di Donatello: “Deve ancora decidere”

Leggi su Fanpage.it

lascia ladeidi? Dopo sette anni il conduttore potrebbe non essere il conduttore della cerimonia e spuntano già i nomi di possibili sostituti. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di un passo indietro del presentatore di Sanremo o uno sgambetto, dopo le polemiche per l'edizione del 2024. Fanpage apprende che la decisione non è statapresa.