Ilrestodelcarlino.it - Carenza di manodopera. Caccia alle alte qualifiche, ma servono anche generici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lanel 2025 per molte azienda resta un miraggio.a Cesena permane ladi forza lavoro. Sempre più spesso, secondo l’analisi della Camera di Commercio della Romagna, le professioni più difficili da reperire sono quelle tecniche, altamente qualificate, e di operai specializzati (come le professioni tecniche della salute, ingegneri dell’informazione, idraulici e marmisti). Tra le professioni ‘introvabili’ riferite ai giovani, in testa, vediamo i farmacisti (con difficoltà di reperimento del 78%), seguono analisti e progettisti di software (70%). Gli ingressi di lavoratori, previsti per il trimestre febbraio-aprile 2025 nella nostra provincia, sono 11.640. Preponderanti i contratti a tempo determinato, pari al 79%. "Occorre ripensare al tema delle politiche attive del lavoro e della responsabilità formativa – dice Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna – bisogna guardare ai reali bisogni del mondo delle imprese e bisogna, altresì, investire in ricerca e innovazione".