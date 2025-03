Ilgiorno.it - Carcere Beccaria, incendio appiccato in una cella: 4 detenuti e un agente intossicati nella notte

Milano, 13 marzo 2025 – L'ultimo precedente era datato 31 agosto 2024: quella sera, in tre, poi ripresi nei giorni successivi, avevano approfittato del caos generato da unper scavalcare il muro di cinta e scomparire nel nulla. Dopo sei mesi e mezzo di tranquillità apparente, ilminoriletorna a far parlare di sé sempre per lo stesso motivo: poco dopo la mezzadel 13 marzo 2025, alcunihannoun rogo in una, dando alle fiamme un materasso secondo le prime informazioni. Evasione e rivolta al interno delminorile Cesare, Polizia Di Stato e Carabinieri per sedare la rivolta e catturare i fuggitivi, Milano,1 Settembre 2024, Ansa/Andrea Fasani L’allarme Le guardie penitenziarie di turno si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno subito chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti in via dei Calchi Taeggi insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile.