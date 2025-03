Caravaggio a Roma | una mostra evento a Palazzo Barberini

Leggi su Funweek.it

Inaugurata il 7 marzo e visitabile fino al 6 luglio 2025, la2025" arappresenta uno degli eventi artistici più attesi dell'anno. Un'occasione imperdibile per ammirare un numero eccezionale di opere del maestro del Barocco, riunite in un'unica esposizione.Curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, laoffre una nuova lettura dell'opera di Michelangelo Merisi. Il percorso espositivo, articolato e coinvolgente, permette di ammirare capolavori celebri e opere meno note, ma altrettanto significative.Opere straordinarieTra i prestiti più importanti, spiccano l'Ecce Homo del Museo del Prado, che torna in Italia dopo secoli, e la Santa Caterina del Museo Thyssen-Bornemisza, che riabbraccia, sua antica dimora.