Capozucca | Scudetto? Atalanta-Inter cruciale Napoli può approfittarne

Nella settimana che porta ad, l’ex calciatore e dirigente Stefanospiega chi tra le pretendenti allocompreso, ha più chance per raggiungere l’obiettivo. ALTO LIVELLO – Domenica sera l’importante sfidatra, nello scenario del Gewiss Stadium Proprio sulla squadra di Giampiero Gasperini si sofferma Stefano, ospite di TMW RADIO: «ancora in corso per lo? Io dico che comunque vada, l’ha vinto il suo campionato perché continua ad essere una squadra di livello europeo importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions League perché ha avuto anche la sfortuna nella partita di andata di prendere quel rigore fantasma nei minuti di recupero. Che arrivi prima in campionato la vedo un po’ difficile, però tra le prime tre è possibile e sarebbe un grande campionato».