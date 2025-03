Internews24.com - Capozucca dichiara: «Lotta Scudetto? Napoli favorito se…»

di Redazione, l’ex direttore sportivo del Genoa ha parlato così della: le suezioniStefano, ex direttore sportivo del Genoa, ha commentato la corsa per il titolo durante un’intervista a TMW Radio.SULL’ATALANTA– «Comunque vada ha vinto il suo campionato. Continua a essere a livello europeo una squadra importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions. ha avuto la sfortuna di prendere all’andata col Bruges quel rigore fantasma, che ha pregiudicato il suo cammino. Comunque vada ha fatto un grande campionato».SUI CAMBI DI PANCHINA – «Il Milan penso che cambi sicuro, poi ildipenderà anche dal finale di campionato. Il, se l’Inter inciampa a Bergamo, diventa la favorita n.1 per lo. Ho visto poi il calendario, ilnon ha un grande finale e non ha le coppe.