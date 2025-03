Ilrestodelcarlino.it - Capitani Reggenti, Righi e Bronzetti i candidati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il primo aprile è vicino e sul Titano è scattato da giorni il toto-. I nuovi capi di Stato per il semestre dall’1 aprile all’1 ottobre sarannodai due partiti di maggioranza Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista. Che hanno svelato ieri i nomi deiche andranno a prendere il posto degli attuali, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. La Democrazia Cristiana il proprio candidato l’ha annunciato ieri pomeriggio. Si tratta di Italoe per lui non sarebbe la prima volta alla Suprema Magistratura.dall’aprile 2012 ha ricoperto la carica di Capitano Reggente di San Marino assieme a Maurizio Rattini, fino al 30 settembre dello stesso anno. Gli altri papabili in casa Dc erano Alice Mina, Lorenzo Bugli e William Casali: per tutti sarebbe stata la prima volta da