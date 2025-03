361magazine.com - Capelli voluminosi e leggeri: la nuova routine per la primavera

Leggi su 361magazine.com

Ingredienti naturali, styling smart e zero compromessi per una chioma più piena e dinamica. Ma quali sono i must-have beauty di stagione? Con l’arrivo della bella stagione, la chioma ha bisogno di leggerezza, freschezza e soprattutto volume. Ifini e piatti, però, tendono a perdere corpo facilmente, soprattutto dopo i lavaggi frequenti tipici di questo periodo.Per contrastare l’effetto spento e privo di struttura, le formule volumizzanti diventano alleate preziose, soprattutto se abbinate a ingredienti di origine naturale e a tecniche di styling delicate. Tra le proposte più recenti, Bottega Verde ha ampliato la linea Naturapro con una gamma specifica perfini, pensata per donare volume senza appesantire.IL SEGRETO DEL VOLUME: INGREDIENTI E FORMULAZIONI MIRATE PERDA SUPER MODELLAQuando si parla disottili, la sfida principale è trovare un equilibrio tra leggerezza e nutrimento.