Tvplay.it - Caos Julian Alvarez, l’UEFA è costretta a rifare tutto: il comunicato è una mazzata

Leggi su Tvplay.it

Un episodio destinato a far parlare ancora tanto. Atletico Madrid-Real Madrid destinato a rimanere nella storia: einterviene.nel calcio europeo dopo l’episodio che si è verificato nel corso dei rigori battuti durante il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. Un episodio destinato a far parlare ancora per molto tempo, che in qualche modo ha determinato l’uscita dalla Champions League del club guidato dal Diego Pablo Simeone e che ha staccato il pass per i quarti di finale per il Real Madrid.è costretto a: ilè una(Lapresse) TVplay.itMa cosa è successo?si appresta a battere il calcio di rigore, piazza la palla sul dischetto e batte Courtois. Una rete, però, annullata dal VAR che si accorge del doppio tocco dell’attaccante argentino, che avrebbe colpito la palla prima col piede sinistro (quello d’appoggio) e poi col destro per calciare.