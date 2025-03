Quicomo.it - Caos in piazza Volta: ubriaco infuriato contro due svizzeri che hanno parcheggiato sui posti per residenti

Leggi su Quicomo.it

Un uomo di 50 anni, residente in Alta Valle Intelvi, è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato di Como per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta e destinatario di un ordine di allontanamento in base al Regolamento di.