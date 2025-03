Ilgiorno.it - Cantù, accoltellamenti in piazza Garibaldi e tentato omicidio: quattro arresti

, 13 marzo 2025 –ventenni di, sono stati arrestati e portati in carcere al Bassone questa mattina con l’accusa di, per due violente aggressioni avvenute a dicembre in. L’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Como ha recepito l’esito delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Rose, partite dall’aggressione avvenuta la notte del 21 dicembre, quando iavevano aggredito accoltellato un tunisino. Il 31 gennaio, sempre pe banali motivi, tre deiarrestati avevano aggredito un altro giovane italiano ferendolo gravemente a coltellate. Oltre alla raccolta delle testimonianze, seguita dal riconoscimento da parte delle vittime, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, e materiale diffuso sul web.