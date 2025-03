Notizie.com - Cani aggressivi, pediatri e veterinari: “Non è colpa degli animali, come imparare a conoscerli”

Leggi su Notizie.com

In Italia si sta inasprendo la tematica legata ai, con diversi casi di bambini feriti gravemente. Arriva un comunicato congiunto di SIP e ANMVI.Possesso responsabile dei, l’appello di: “Non diamo laa loro, ma impariamo a” (Notizie.com)La Società Italiana dia e l‘Associazione Nazionale MediciItaliani hanno rilasciato delle dichiarazioni per richiamare l’attenzione sul “possesso responsabile” deisoprattutto in presenza di minori unendo le loro componenti per una conoscenza maggiormente approfondita proprio del rapporto tra l’animale e il bambino. Viene richiesta così la riforma dell’attuale ordinanza che viene considerata anacronistica e totalmente disattesa.di grande taglia spesso lasciati incustoditi, o semplicemente fuggiti al controllo, possono essere fatali per gli adulti figuriamoci per dei bambini e per questo i proprietaristessi hanno una responsabilità non indifferente.