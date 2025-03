Ilfattoquotidiano.it - Cane salta sul letto e spara al padrone: “È rimasto con la zampa incastrata nel grilletto. Poi l’ha premuto”

Nel Tennessee, un uomo è stato colpito da un proiettile partito dalla sua stessa pistola. Jerald Kirkwood dormiva con la fidanzata quando il loro, un pitbull, èto sul. L’animale, descritto come un “giocherellone” a cui “piacere in giro”, è atterrato vicino all’arma, appoggiata senza sicura. La suaè rimastanella guardia del grile ha fatto partire il colpo. Kirkwood è stato ferito alla coscia sinistra e trasportato in ospedale: non è in gravi condizioni.Secondo gli inquirenti, la dinamica dell’incidente non è ancora completamente chiara. La donna, intervistata dall’emittente Fox 13, ha raccontato di essere stata svegliata da “una combinazione” tra il salto delsul materasso e il suono dello sparo. Ha poi rassicurato che, in futuro, “inseriremo la sicura in tutte le armi presenti in casa” per evitare che incidenti simili accadano di nuovo.