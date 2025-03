Ilcampoonline.it - Campogalliano, incidente in via Fornace: cresce la preoccupazione dei residenti

Leggi su Ilcampoonline.it

Un nuovosi è verificato all’incrocio tra viae via Rangoni, riaccendendo le preoccupazioni deiche da anni denunciano la pericolosità di quel tratto stradale.Sui social, i cittadini hanno espresso il loro disappunto per la mancata risoluzione del problema, nonostante le segnalazioni avanzate alle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. “Sono più di 20 anni che lamentiamo la situazione – scrive un residente – ma nessuno ci ascolta.”Dall’inizio del 2025 si sono già verificati tre incidenti in quell’incrocio, tra gravi e meno gravi. Il numero totale degli scontri negli ultimi due decenni è difficile da quantificare, ma per iè chiaro che la situazione rappresenta un rischio costante per la sicurezza stradale.Tra le soluzioni proposte daic’è l’installazione di un rallentatore elettronico del traffico o di un segnale lampeggiante per indicare la pericolosità dell’incrocio su entrambe le vie come i dispositivi di sicurezza che sono stati installati ae Panzano.