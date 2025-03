Sport.quotidiano.net - Campionato di calcio a 5 Opes Toscana. Fc Lao Pan stravince contro il Manchester Figline Galceti: finisce 8 a 1

Nel girone Castello dell’Imperatore deldia 5 promosso dall’Calcetto è testa a testa in vetta. I Diavoli dei Balcani travolgono il Chessea Football Club con un netto 8-2, grazie alle doppiette di Qoku e Metaj e ai gol di Mehdihohxa (Klajdi e Adem, il primo autore di una tripletta). Fabbri sigla le uniche due reti per il Chessea. Un successo che consente alla seconda della classe di restare a tre lunghezze di ritardo (con una partita in meno) rispetto alla capolista Autofficina Salva. La prima della classe ottiene un’affermazione ancora più schiacciante, dominando lo Sporting Spurs Fc con un incredibile 14-2. Sorisi è assoluto protagonista con dieci reti, mentre Fortes Le Pascarito contribuiscono alla goleada con una doppietta ciascuno. Per gli Spurs arriva la sola doppietta di Geron.