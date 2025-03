Campi Flegrei | terremoto insulti razzisti sui social Geolier denuncia battutacce

Leggi su Ildenaro.it

“Vesuvio erutta” e “abbiamo un sogno nel cuore”, slogan che richiamano cori da stadio cantati in chiave anti Napoli, sono stati riproposti nei commenti ai post suinetwork e agli articoli dei quotidiani suldi magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte nell’area dei. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti sulla presenza di commenti a sfondo razzista, come già capitato in occasione delle precedenti crisi legate al bradisismo nell’area flegrea. Tra i primi a reagire pubblicamente al fenomeno è stato il rapper napoletano, originario del quartiere Secondigliano ma che da alcuni anni vive proprio a Pozzuoli, non lontano dal vulcano Solfatara. “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altresimili sulrestando in silenzio”, ha scritto su Instagram