Lapresse.it - Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4.4: paura a Napoli, gente in strada

Una forte scossa di, di4.4, si è verificata all’1.25, circa, nella zona dei. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (). La forte di scossa diè stata avvertita a: in diversi quartieri della città alcuni residenti sono scesi in. I Vigili del Fuoco hanno soccorso una persona, in condizioni non gravi, rimasta coinvolta nel crollo di un controsoffitto di un edificio a Pozzuoli, in seguito al sisma. Non risultano altre persone coinvolte nel crollo.? #, #, esclusa presenza altre persone coinvolte nel crollo di un contro soffitto nell’edificio a Pozzuoli, non grave la persona soccorsa dai #vigilidelfuoco. In corso 9 verifiche di stabilità su edifici #13marzo 2:15 https://t.co/kYrhNbKXOu— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 13, 2025Circolazione rallentata nel nodo diper verifiche post sismaLa circolazione ferroviaria resta sospesa sulla linea Villa Literno-San Giovanni Barra, mentre è rallentata sulle linee-Salerno via Monte del Vesuvio, AV-Roma,-Roma via Formia e Cassino per verifiche tecniche a seguito dell’evento sismico nel nodo di