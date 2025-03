Dayitalianews.com - Campi Flegrei, scossa fortissima avvertita in tutta Napoli, magnitudo 4.4: residenti in strada. A Bagnoli, donna ferita da un crollo

una. Scuole chiuse, tensione all’ex base Nato.Una violentadi terremoto si è verificata nell’area deiall’1.25, di questa notte (13 marzo). La4.4, in alcune zone, è stata percepita come molto più forte.L’epicentro è stato localizzato a due chilometri di profondità, in mare, a pochi metri dalla riva di via, a Pozzuoli. Ma, il sisma è stato avvertito più minacciosamente – e ha fatto più danni – a, nel quartiere di, dove i calcinacci sono caduti dalle case (ma anche dalla chiesa di Sant’Anna, di cui ora si dovrà valutare la stabilità del campanile), finendo pero sulle macchine parcheggiate. Un ferito a. Unaè stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo ildi un controsoffitto I vigili del fuoco hanno aiutato ad uscire di casa diversi cittadini rimasti bloccati ai piani più alti delle loro abitazioni, specie in via Carafa, dopo che – in seguito alla– le porte d’ingresso si sono bloccate.