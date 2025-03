Quotidiano.net - Campi Flegrei, perché la scossa di terremoto a Napoli è stata così forte

Roma, 13 marzo 2025 - Grande paura il tutta l’aerea diper ildi magnitudo 4.4 all’una e trenta di questa notte ai. Il sisma ha avuto come epicentro la zona di Pozzuoli ed è legato al ritmo più rapido con il quale il suolo si sta sollevando: "Recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese", ha detto all'Ansa Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I terremoti neisono collegati al ritmo del sollevamento del suolo e alle variazioni della velocità con cui questo avviene. Di conseguenza "quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato, anche se non è possibile stabilire quando arriverà unné quale intensità avrà", ha detto Bianco.