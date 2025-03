Anteprima24.it - Campi Flegrei, Nappi (Lega): Governo si fa trovare pronto. Ora la Regione faccia la sua parte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sullo stato di mobilitazione nazionale per ila risposta delè stata tempestiva come sempre, quando si deve far fronte a una criticità. Niente panico né allarmismo, come ha fatto bene a sottolineare il ministro Musumeci, ma l’attenzione deve essere massima e il monitoraggio continuo e costante. Adesso anche lasipronta ela suaaiutando e coordinando i Comuni nell’organizzazione di una task force che, prima di tutto, verifichi e valuti la staticità degli edifici”. Lo dichiara Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.L'articolo):si fa. Ora lala suaproviene da Anteprima24.it.