Lapresse.it - Campi Flegrei: Musumeci firma lo stato di mobilitazione

Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Ho appenato il decreto per disporre lastraordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l’area dei”. Lo comunica il ministro per la Protezione civile Nellosottolineando che il “provvedimento si è reso necessario a supporto della Regione Campania, per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi con lo sciame sismico, con numerosi eventi molto superficiali, di cui uno di magnitudo 4.4, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. È stata così accolta la richiesta del presidente della Regione, dopo la rapida istruttoria del Dipartimento nazionale dí Protezione civile”.