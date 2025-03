Liberoquotidiano.it - "Campi Flegrei, Meloni monitora costantemente". La scossa più forte degli ultimi 40 anni, il dato choc sui "3 centimetri"

Nuovo sciame sismico nell'area dei, dalle 01.25 di questa notte, con lamaggiore di magnitudo 4.4. Il dipartimento della Protezione civile ha attivato l'Unità di Crisi in collegamento con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. In allestimento aree di attesa per i cittadini, così come previsto dai piani comunali. Laè stata avvertita dalla popolazione e dalle prime verifiche al momento sono stati segnalati lievi de un ferito causato dal crollo di un controsoffitto. La presidente del Consiglio Giorgia"hatol'evolversi della situazione", fanno sapere da Palazzo Chigi. La premier, prosegue la nota, si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.