Campi Flegrei l’Ingv | Eruzione imminente? Cosa dicono i dati

Una nuova scossa ha fatto tremare l’area dei. Nella notte, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona, suscitando timori tra la popolazione di Napoli e dei comuni. L’evento sismico, sebbene rilevante, rientra – secondo gli esperti – in un contesto di bradisismo in evoluzione, ma non rappresenta al momento un segnale di.A fare chiarezza è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha convocato un punto stampa per aggiornare cittadini e media sull’attuale situazione. “Siamo in una fase di intensificazione del processo bradisismico – ha spiegato l’Osservatorio Vesuviano – simile a quanto già accaduto nei mesi di agosto 2023 e maggio 2024. Ma non c’è alcuna evidenza che suggerisca una risalita di magma verso la superficie, condizione necessaria per parlare di un’in preparazione”.