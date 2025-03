Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, il vulcanologo dell’Ingv: “C’è il rischio che si verifichino terremoti di magnitudo 5, necessarie verifiche su edifici vulnerabili”

“Servono cento, 200 professionisti che vadano casa per casa per verificare latà deglie che, nei casi peggiori, si proceda con l’evacuazione”. Lo ha detto il, Giuseppe De Natale, intervistato dall’Ansa dopo la scossa di4.4 che si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì 13 marzo. “Questa continua sismicità dipende dal sollevamento del suolo dovuto all’aumento di pressione in profondità. Potranno verificarsi scosse anche più forti di quella di stanotte, quindi anche di5. Quella di stanotte è stata tra le più forti di sempre, almeno dal 1500?.L'articolo, il: “C’è ilche sidi5,su” proviene da Il Fatto Quotidiano.