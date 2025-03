Campi Flegrei | il Supervulcano Nascosto che preoccupa Napoli

Leggi su Essere-informati.it

: ilcheNella notte di giovedì,è stata scossa da un violento terremoto di magnitudo 4.4, lo stesso valore registrato nel maggio 2024. L'intera popolazione ha avvertito chiaramente il sisma e si segnalano anche danni strutturali ad alcune abitazioni.Questa situazione riporta l’attenzione su un’intervista rilasciata lo scorso maggio dal geologo Mario Tozzi a La Stampa, in cui ha descritto dettagliatamente i rischi legati ai, un'area definita come il veroitaliano. Tozzi è chiaro: «Isono il nostro, quello davvero pericoloso, più del Vesuvio, poiché capace di generare eruzioni esplosive devastanti. Qui vivono tra le 500.000 e le 600.000 persone».Un Pentolone Sotterraneo Pronto ad EsplodereSecondo Tozzi, isono un vero e proprio pentolone sotterraneo colmo di magma ribollente, in grado di scatenare eruzioni esplosive potenzialmente catastrofiche.