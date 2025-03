Campi flegrei e Napoli tornano a tremare | registrata nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 4 4

Leggi su Lanotiziagiornale.it

di paura nell’area deie in molte zone dia causa di una violentadidi4.4,all’1:25, che ha sorpreso molti cittadini nel sonno. L’evento sismico appare curiosamente simile a quello del 20 maggio 2024stessa zona e, soprattutto, con identica(4.4).In quell’occasione, il sisma fu classificato come “il più energetico tra quelli registrati dall’inizio della crisi bradisismica, avviata nel 2005”. Dal 20 maggio scorso a oggi, non si era verificata unadi simile intensità.unadidi4.4L’epicentro delè stato localizzato a una profondità di due chilometri a Pozzuoli, provocando il panico tra la popolazione, che si è riversata in strada.