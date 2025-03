Campania | contributi per spese scolastiche ai figli delle vittime sul lavoro

Leggi su Orizzontescuola.it

Sul Bollettino della Regione(Burc) è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione didi solidarietà destinati aidi incidenti mortali sul, come previsto dalla Legge regionale n. 13/2015. Per il 2025, la dotazione finanziaria ammonta a 250.000 euro, con un incremento del 150% rispetto all’anno precedente.L'articoloperaisul