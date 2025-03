Ravennatoday.it - Camion si rovescia fuori strada: code e rallentamenti sulla statale

Leggi su Ravennatoday.it

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedìSs16, al chilometro 124+400, nel territorio di Alfonsine. Nei pressi dell'intersezione per Voltana e Villapianta, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, unche trasportava olio.