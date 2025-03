Liberoquotidiano.it - "Cambiare il testo di Tutta l'Italia per gli Eurovision?". Gabry Ponte, la decisione clamorosa

Leggi su Liberoquotidiano.it

è il rappresentante che San Marino invierà alla prossima edizione degli, che si svolgeranno a Basilea in Svizzera. L', com'è noto, manderà Lucio Corsi, anche se non è risultato il vincitore del festival di Sanremo. "Da loro esiste un contest chiamato Una Voce per San Marino, in cui alcuni artisti si candidano e, parallelamente, ne vengono invitati altri per la serata finale e così mi hanno chiamato - ha spiegato -. Penso sia nato tutto dall'incredibile ondata d'affetto che ho ricevuto sui social a indirizzarli, e ho pensato 'effettivamente è una scelta giusta per l'. Alla fine, l'invito è sembrato quasi un allineamento naturale degli eventi". In un'intervista rilasciata a Leggo,ha poi risposto a una domanda molto particolare. In pratica gli è stato chiesto se ha intenzione diildil'per gli