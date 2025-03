Agi.it - Cambiano le accuse, a Maria Rosaria Boccia contestato lo stalking

AGI - È stato riqualificato il reato, ascoltata oggi, per oltre quattro, ore dai pm di Roma. L'imprenditrice di Pompei era inizialmente accusata di violenza o minacce a corpo politico e ora è indagata per. Resta il reato di lesioni, a cui si aggiungono ledi interferenze illecite nella vita privata e diffamazione. Contestate anche false dichiarazioni nel curriculum redatto per l'organizzazione di eventi. Nel corso dell'interrogatorio davanti all'aggiunto Giuseppe Cascini si è affrontata anche la vicenda della ferita alla testa riportata dal ministro.avrebbe negato leaffermando che il taglio sulla fronte sarebbe dovuto ad una caduta. Nel corso dell'atto istruttorio, in almeno un'occasione, i toni si sono alzati. Quando l'interrogatorio è terminato, i cronisti hanno chiesto conto adi eventuali 'tensioni' con i magistrati.