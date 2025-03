Cesenatoday.it - Cambiamenti climatici, striscione polemico degli attivisti che salgono sulla gru in piazza della Libertà

Leggi su Cesenatoday.it

Giovedì mattina la città si è svegliata con un forte messaggio di protesta contro il cambiamento climatico lanciato in una delle sue piazze centrali,, dove è apparso unoche recita “Tin Bota un c**! L’alluvione non è maltempo, è crisi climatica”. Loè.