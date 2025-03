Oasport.it - Calendario semifinali Champions League volley femminile 2025: orari, programma, tv, streaming

Si è delineato il tabellone della Final Four delladi, che andrà in scena nel weekend del 3-4 maggio in una sede ancora da definire. Le migliori quattro squadre della massima competizione europea si daranno appuntamento per queste sfide da dentro o fuori: il sabato si disputeranno le, le due vincitrici si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica. Si torna a gareggiare con questa modalità dopo alcuni anni che prevedevano soltanto la finale in atto secco in coabitazione con l’evento maschile.Ci saranno ben tre squadre italiane all’evento che assegnerà il titolo, a dimostrazione della caratura del movimento tricolore capace di portare tutte le sue rappresentanti fino in fondo. Conegliano si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa in carica, andando a caccia del terzo sigillo dopo quelli del 2021 e del 2024.