Calciomercato Napoli il no è secco | Manna alza bandiera bianca

In casa, di fatto, bisogna registrare delle novità importanti in sede diDopo aver battuto la Fiorentina di Raffaele Palladino, ilè atto da un match in trasferta. Domenica, infatti, i partenopei giocheranno allo Stadio Luigi Penzo per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.Gli azzurri, visto anche lo scontro diretto in programma la domenica sera tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Simone Inzaghi, hanno l’obbligo di battere il Venezia che, però, resta un ostacolo duro da superare. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team lagunare, in casabisogna registrare una novità di.Ilha chiesto informazioni per Casadei:no del TorinoSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, il club partenopeo sta continuando a seguire Cesare Casadei.