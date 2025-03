Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Max Allegri ricompra Rafael Leao

Leggi su Dailymilan.it

Maxè il favorito a diventare il nuovo allenatore del, in sede ditratterràpuntando su di lui.Ilè pronto alla sfida contro il Como, i rossoneri non possono perdere altro terreno i bonus sono finiti. Questo Sergio Conceiçao lo sa benissimo, motivo per cui l’approccio e l’atteggiamento saranno fondamentali per provare ad avere ragione dei rivali. Inoltre bisognerà capire come verranno gestiti Theo Hernandez e Rafa, se giocheranno oppure partiranno dalla panchina.Il nome di Massimilianosembra ormai quello in cima alla lista dei desideri deldella prossima stagione, infatti il tecnico livornese sarebbe il profilo ideale per esperienza e per bacheca trofei. Ha già allenato e vinto col(uno scudetto e una Supercoppa Italiana) e alla guida della Juventus ha vinto e rivinto in Italia nella sua prima esperienza di 5 anni, per poi portare a casa una Coppa Italia nel triennio di ritorno.