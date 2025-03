Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: la classe non basta, cosi Joao Felix non sarà riconfermato

In vista delestivo, ilnon confermerà, dopo il goal all’esordio il portoghese si è perso, tornerà al ChelseaIn casacon il mercato importante fatto a gennaio pensava di svoltare la stagione manon è stato anzi, sono saltati quasi tutti gli obbiettivi: fuori dalla Champions League ai danni del Feyenoord, addio al quarto posto che dista otto punti a 9 giornate dalla fine.Eppure le prime uscite erano stati convincenti soprattutto per quanto riguardagoal contro la Roma in Coppa Italia e per Santiago Gimenez assist per il portoghese e goal subito contro l’Empoli. Ma se per l’attaccante messicano, il futuro in rossonero non è in discussione visto l’investimento fatto a gennaio discorso diverso per il portoghese che in estate farà ritorno al Chelsea.