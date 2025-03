Dailymilan.it - Calciomercato Milan, da Yacine Adli a Pierre Kalulu passando per Pobega: chi verrà riscattato?

La dirigenza delsi prepara alestivo: daper: ecco la situazione prestitiIlsi prepara a una vera e propria rivoluzione per la prossima estate. L’attuale stagione del Diavolo è stata davvero disastrosa e ormai l’unico obiettivo resta la Coppa Italia. Ecco che, quindi, a giugno ci saranno diversi cambiamenti. E occhio anche alla situazione prestiti.Ecco che cosa si prospetta per i giocatori ceduti a titolo temporaneo. Partendo da, il centrale in forza alla Juve ha convinto e sarà riscattato per 14 milioni di euro. Con la Fiorentina può andare in porto lo scambio tra i cartellini die Sottil. Pere Bennacer ci sarà da valutare il finale di stagione. Lazetic sta faticando con la formazione serba del Tsc e potrebbe tornare ao.