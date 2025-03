Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità

di RedazioneNews24: nelle casse delben 30in più, ora i nerazzurrino ilcoi?Come riferito dal Corriere dello Sport, persono entrati nelle casse ben 30di euro in piùLeague rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima.Il sogno è Nico Paz, ma prima serve capire se e come si accorderanno Como e Real Madrid. I nerazzurri sperano nella recompra dei blancos, per poi sedersi con loro al tavolo delle trattative. Consapevoli però di una lunga fila: tra le concorrenti anche il, con un possibilein.Leggi sunews24.com