Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tutto passa dal quarto posto! Due top potrebbero essere sacrificati, tre acquisti a rischio mentre in entrata… Cosa succede con o senza qualificazione alla Champions League

di RedazionentusNews24dale d: lo scenario e tutti i possibili movimentiQuanto è importante conquistare l’accessoprossima? Fondamentale, non solo per il futuro di Thiago Motta ma per tanti bianconeri. Come riportato da Gazzetta.it,lacompetizione sarebbero ail possibile acquisto di Kolo Muani, di Renato Veiga e anche di Conceicao.Inoltredei top per fare cassa come Cambiaso e Yildiz ma anche altri giovani talenti cheriparare i conti. Dall’altra parte, in caso di, ilpotrebbe rinforzarsi con giocatori come Osimhen, che è in pole, oltre ad Hancko e Tonali.Leggi suntusnews24.