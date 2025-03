Internews24.com - Calciomercato Inter, Inzaghi ha scelto! Vorrebbe lui per il centrocampo nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionehalui per il. I dettagli riportati da TuttosportL’edizione odierna di Tuttosport analizza nel dettagli alcuni nomi per quanto riguarda il, svelando anche la volontà del tecnico, Simone, che starebbe spingendo per un talento in particolare. Ecco i dettagliI DETTAGLI- «Il tecnico, come più volte sottolineato, vuole fortissimamente Paz perché è convinto che possa avere un futuro da mezzala di qualità (quindi potrebbe essere l’erede di Henrikh Mkhitaryan) e, nell’immediato possa permettergli di passare al 3-4-1-2 con più continuità, trovando nuove soluzioni per rendere ancora più imprevedibile le linee di gioco della sua squadra. Detto che Nico Paz ha già mostrato con convinzione il suo gradimento all’anche grazie al gran lavoro fatto da Javier Zanetti, tutto passa dal Real»Leggi sunews24.