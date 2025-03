Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri pescano in casa Real Madrid? Non c’è solo Nico Paz nel mirino…

Leggi su Internews24.com

di Redazione, iin? Non c’èPaz nel mirino. I dettagli di TuttosportCosi l’edizione odierna di Tuttosport, sui piani del:I DETTAGLI– «Pure i sassi sanno ormai quanto piacciaPaz a latitudini nerazzurre, mentre ieri dalla Spagna è rimbalzata la notizia secondo cui laBlanca ha aperto le porte alla cessione di Arda Güler, ovviamente a patto di poter continuare a mantenere il controllo sul turco e questo può avvenire soltanto tramite un prestito oppure – come preferibile – grazie a una cessione con opzione di riacquisto. Detto che l’è sempre stata freddina all’idea di prestarsi come “incubatrice” per i talenti altrui (la parabola rossonera di Brahim Diaz insegna: il ragazzo, dopo il biennio al Milan, è ritornato aldalla porta principale), la necessità del tutto e subito imposta da una Champions sempre più ricca unita a finanze non illimitate da parte di Oaktree potrebbero convincere a rendere meno ferreo questo postulato.