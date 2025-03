Calciomercato.it - Calciomercato, affare Koomeiners: il fratello svela dove giocherà

Annata complicata per Teun Koopmeiners alla Juventus: il suo acquisto è stato tra i più onerosi negli ultimi anni in casa bianconera, naturale che sia arrivato il momento di fare delle riflessioni. Le parole di suoPeer sono decisamente indicative in questo senso.Classe 2000, è anch’egli calciatore: Peer Koopmeiners gioca nell’AZ Alkmaar, in Olanda, ma non si perde un passo di quello che fa suoTeun. D’altronde è ilpiù piccolo, ed è logica che guardi un po’ anche alle orme del centrocampista della Juventus.Che quest’anno non ha ancora mostrato il livello e la costanza di rendimento espresse nelle favolose annate con l’Atalanta. Con la Dea nella passata stagione ha infatti messo insieme 34 presenze in Serie A, arricchite da ben 12 gol e 5 assist. Numeri da capogiro se si pensa che non sempre veniva schierato a supporto della punta e che ne hanno fatto il centrocampista totale tanto desiderato e corteggiato da Giuntoli.