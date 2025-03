Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: Bar Cavour e Pallerone che sgambetto a Veppo e Comano!

La Spezia, 13 marzo 2025 – Tiene il passo il Leta Scp, che strapazza i Good Boys, mentre l'Avosa non riesce nell'impresa di fermare la Locanda Alinò. Insomma tutto invariato in testa, ma con il team sponsorizzato dal locale di via del Molo, che ha già osservato il suo turno di riposo. Questo dopo la quinta giornata del Girone Eccellenza (per lo scudetto) nel campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Nel Girone Promozione agevole successo della prima (il Sesta Godano) sulla seconda (Real Dlf Pizzeria Chiara). Capolistasconfitta nel big match del Girone 2 con il Barche ora è ad un solo punto dalla vetta. Anche Nel Girone 3 accade la stessa cosa: la leaderè stato battuto tra le mura amiche dal, e ugualmente 1 punto divide le due formazioni.