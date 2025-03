Lanazione.it - Calcio. Terza: Casenuove Gambassi e Ponte a Elsa protagoniste

Pisa 13 marzo 2025 – La ventiduesima giornata del girone B diCategoria ha visto mettere a segno ventisei reti, con tre pareggi e tre vittorie interne. A fare festa in trasferta sono le prime due della classe: la capolistache si impone con un pesante 0 – 4 in trasferta sul campo del Treggiaia e l’inseguitriceche espugna 0 – 1 il terreno del Casteldelbosco. Sono quarantasette i punti dela segno con la doppietta di Koceku e le reti di Robaj e Meoni. Quarantacinque due punti in meno, per ilche sfrutta la rete di Melucci. Ma il campionato è aperto anche per il Casciana Terme Lari che batte 3 – 1 il Santa Maria a Monte ed è terzo con quarantatre punti, mentre gli ospiti rimangono quinti a quarantuno. Tra loro due il Calasanzio quarto che si fa clamorosamente fermare in casa sull’1 – 1 dal Montopoli ultimo che con questo punto lascia il postaccio a La Borra sconfitta 3 – 1 a Perignano.