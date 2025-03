Lanazione.it - Calcio serie D Fezzanese. Passo falso a Seravezza

1 Sporting Trestina 1: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, D’Alessandro, Martera, Campana (70’ Scieuzo), Beccarelli, Lunghi, Bruccini, Mariotti (70’ Remedi). A disp. Agolli, Gentili, Benassi, Antezza, Fiori L., Giampieri, Cristodaro. All. Gatti. SPORTING TRESTINA: Fratti, Giuliani, Granturchelli (91’ Orselli), D’Angelo (79’ Serra), Borgo, Sensi (75’ De Meio), Lisi (56’ Dottori), Marcucci, Mencagli, Ferrari Marini, De Souza Fonseca (83’ Buzzi). A disp. Tozaj, Boldrini, Migliorati, Nouri. All. Calori. Arbitro: Nicole Puntel di Tolmezzo (assistenti Paradisi di Pesaro e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto). Marcatori: 29’ Masi, 65’ Ferrari Marini.- Lafallisce l’occasione che l’avrebbe rimessa in corsa per la salvezza pareggiando 1-1 ail posticipo della ventisettesima giornata del girone E diD che era un importantissimo scontro diretto.