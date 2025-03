Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese: momento no. L’ora del riscatto. Domenica la delicata sfida alla Torres

Al Comunale, martedì sera, per laè arrivata la terza sconfitta consecutiva. I bianconeri, comunque ancora ottavi in classifica, non sono riusciti a trovare la via del gol e la Spal, grazie al rigore trasformato da Molina, è tornata a casa con l’intera posta in tasca. Di tempo per rimuginare, però, non ce ne è:alle 15, le zebrette sono attese dall’ostacolo, terza forza del raggruppamento. Una gara decisamente ostica, da affrontare con quella "fame" parola di mister Formisano, forse mancata nelle ultime uscite. I biglietti per assistere al match, saranno disponibili fino a, giorno della gara, e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi, esclusi i diritti di prevendita: tribuna d’Onore: 30 euro; tribuna: 15 euro; tribuna ridotto Under 14: 5 euro; tribuna ridotto Under 18: 10 euro; tribuna ridotto Over 65: 10 euro.